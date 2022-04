Huawei Mate 50 sceglie gli Snapdragon 8 Gen 1

Un paio di mesi fa vi avevamo parlato dei nuovi Huawei Mate 50, i nuovi smartphone della serie di Huawei un tempo in diretta competizione con i Samsung Galaxy Note.

Ora sono uscite nuove specifiche e informazioni che indicano come i telefoni monteranno il chip Snapdragon 8 Gen 1, oltre a una fotocamera migliorata rispetto alla serie P50 e ovviamente il sistema operativo HarmonyOS 3.0. Li Changzhou, vicepresidente del dipartimento Consumer BG Strategy Marketing di Huawei aveva già confermato che i nuovi Huawei Mate 50 verranno lanciati sul mercato a luglio e come visto in una foto trapelata della pellicola protettiva, avranno un notch anteriore.