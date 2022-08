Huawei finalmente fissa la data di lancio per la serie Mate 50

L'immagine che vedete proprio qui sotto mostra il teaser relativo all'evento di lancio che ha fissato Huawei. Questo si terrà il prossimo 6 settembre in Cina , e chiaramente si riferisce al lancio della serie Mate 50.

Stiamo parlando ovviamente della serie Mate 50 , i nuovi flagship di casa Huawei che, dopo essere stati protagonisti di diversi rumor nel corso degli ultimi mesi, si preparano al debutto ufficiale in Cina .

Durante l'evento ci aspettiamo che la casa cinese lanci ufficialmente almeno quattro modelli: Huawei Mate 50, Mate 50e, Mate 50 Pro, e Mate 50 RS Edition.

Ci sono pareri discordanti sulle specifiche tecniche attese per questi dispositivi. Al momento non è chiaro se avranno sotto il cofano un processore Snapdragon della serie 8, limitato alla connettività LTE a causa del ban statunitense, oppure se ci sarà un Kirin prodotto in casa Huawei.

Ovviamente l'evento è esclusivo per la Cina e questo significa che i dispositivi che verranno lanciati avranno mercato soltanto in Cina. Ci sarà un lancio internazionale, o almeno questo è molto probabile che accada, ma avverrà più avanti. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più in merito.