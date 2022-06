HTC Desire 22 Pro ufficiale: nome nostalgico e tanto Metaverso

E c'è da dire che l'azienda , nonostante il notevole ridimensionamento di mercato rispetto al passato, propone sempre nuove idee al passo con le tecnologie del momento. Quattro anni fa, nel pieno dell'onda delle criptovalute , aveva lanciato HTC Exodus , un top che serviva anche da portafoglio per le monete virtuali . Ora che la parola in voga è metaverso , e HTC ha annunciato il suo " Viveverso ", ecco il nuovo HTC Desire 22 Pro , il "compagno perfetto" per il visore Vive Flow VR .

HTC è un nome quasi iconico per gli amanti della tecnologia e degli smartphone in particolare, con un vero e proprio seguito di fan sempre in attesa di nuovi prodotti del produttore di Taiwan .

Caratteristiche tecniche

Funzionalità legate al metaverso

Ma come si interfaccerà con il metaverso il telefono? Come detto, HTC lo descrive come il "perfetto compagno" del visore HTC Flow VR, che però è in grado di funzionare con qualunque telefono. In ogni caso, queste sono le sue applicazioni uniche collegate alla realtà virtuale, che consentono di:

creare facilmente un avatar VIVE , con il supporto ad avatar a corpo intero standard VRM. Gli utenti possono utilizzare avatar virtuali personalizzati in vari servizi all'interno del VIVEVERSO per viaggiare liberamente in mostre d'arte, concerti e riunioni di lavoro e altre varie attività ed esperienze virtuali.

VIVE Wallet : un modo semplice e sicuro per gestire le risorse virtuali personali. Gli utenti possono archiviare le proprie risorse digitali in VIVE Wallet e possono anche accedere direttamente a VIVE Market per acquistare NFT ; in futuro, Wallet può essere considerato come le sue risorse digitali in VIVERSE Pass, le proprie risorse digitali.

App VIVE per integrarsi con gli occhiali VIVE Flow VR.

Come si vede il telefono include un portafoglio digitale per gli NFT (uno è fornito gratuitamente) che ricorda il precedente Exodus e tanto spazio al Viveverso, anche se bisognerà vedere in che modo sarà implementato.