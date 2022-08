HTC Desire 22 Pro ufficialmente disponibile in Italia

Siamo stati abituati a leggere in primo piano il nome di HTC nel mercato smartphone negli scorsi anni, cosa che ultimamente non è più accaduta visto che l'azienda ha tirato il freno in modo rilevante. Tuttavia la casa taiwanese non è morta.ù

Abbiamo avuto conferma di questo quando l'azienda ha lanciato, qualche mese fa, un nuovo smartphone: parliamo di HTC Desire 22 Pro. Si tratta di un modello molto particolare, che per distinguersi dalla massa ha fatto affidamento all'interazione con il metaverso.

Il dispositivo è stato lanciato per il mercato asiatico da diversi mesi e la notizia delle ultime ore corrisponde all'allargamento della sua commercializzazione all'Europa.

Come potete vedere dal sito ufficiale HTC Italia, il nuovo HTC Desire 22 Pro risulta presente e disponibile all'acquisto. Nella descrizione del dispositivo troviamo i vari riferimento alla sua compatibilità e propensione per il metaverso. L'accesso al metaverso sarà possibile tramite il visore HTC Flow VR, proposto in promozione con l'acquisto dello smartphone.

Il nuovo HTC Desire 22 Pro è disponibile in Italia al prezzo di 459 euro, lo trovate sullo store ufficiale dell'azienda. Si potrà approfittare di uno sconto del 15% se si acquista lo smartphone con il visore. Il bundle ha un costo di 1.324 euro.

Per rinfrescarvi la memoria qui sotto trovate anche la scheda tecnica completa di HTC Desire 22 Pro: