Il telefono HTC 5G integrato con il metaverso verrà lanciato il 28 giugno

HTC ha fissato un evento per il 28 giugno in cui dovrebbe presentare il suo ultimo telefono 5G. L'evento è intitolato "Login Future", mentre lo smartphone in questione dovrebbe essere quello che supporta il metaverso dell'azienda chiamato "Viverse".

HTC, già in passato, aveva annunciato di stare a lavoro su un dispositivo innovativo da integrare nel metaverso. Il lancio della gamma, però, aveva subito qualche intoppo a causa della pandemia e di altri problemi. Ora, invece, sembra essere giunto il momento del lancio, anche se fino ad ora, sul dispositivo, non sono emerse grosse indiscrezioni.