Honor X8 pronto al lancio: prestazioni e autonomia a partire da 200€

Questo Honor X8 avrà alcune mancanze di rilievo: non ci sarà il supporto 5G, così come non ci sarà il modulo NFC e quello per la ricarica wireless.

La sua presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nell'ambito dell'imminente Mobile World Congress di Barcellona. Il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi attorno ai 200€, torneremo ad aggiornarvi quando vi sarà l'ufficialità.