Honor X8 5G arriva in Italia a 269 euro: il medio-gamma che non trascura nulla

Parliamo di Honor X8 5G , un dispositivo che abbiamo già conosciuto nella sua veste LTE a inizio anno. Ora il dispositivo arriva in Italia anche in versione 5G . Andiamo a vedere le sue peculiarità principali.

Honor X8 5G: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Honor X8 5G è disponibile per il pre-order con uno sconto di €20,00 dal 2 all'8 settembre in Italia a partire da €269,90. Lo trovate sullo store ufficiale dell'azienda a questo indirizzo. Lo trovate ad un prezzo leggermente superiore anche su Amazon Italia, qui sotto trovate il box per l'articolo. Inoltre, il dispositivo sarà anche disponibile presso i rivenditori autorizzati Vodafone e WindTre.