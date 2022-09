Honor X40 si mostra per la prima volta: lati curvi e design ricercato

Le immagini che trovate nella galleria alla fine di questo articolo mostrano per la prima volta il design di questo dispositivo: frontalmente vediamo subito un interessante display con lati curvi , un design che sarebbe una prima volta per un modello Honor della serie X.

Il display in questione dovrebbe essere, secondo il teaser appena emerso online, un pannello OLED con colori a 10 bit. Sempre frontalmente vediamo il display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore. Nel bordo superiore, al centro, vediamo l'integrazione del microfono e del sensore infrarossi.

Passando al lato posteriore di Honor X40 scorgiamo subito il particolare modulo fotografico. Questo appare circolare, di dimensioni consistenti. Il modulo è costituito da un doppio anello, e in quello centrale scorgiamo l'integrazione di due sensori fotografici insieme al flash LED. Questi tre elementi sono disposti come ai vertici di un triangolo isoscele.

Al centro dell'anello fotografico vediamo anche la descrizione Matrix AI, a conferma che il dispositivo dovrebbe poter godere del supporto di una forma di intelligenza artificiale per l'elaborazione delle immagini.

I dettagli in merito al suo lancio sul mercato sono ancora ignoti. Il teaser appena trapelato è in cinese e questo suggerisce che Honor stia preparando la presentazione di Honor X40 esclusivamente per il mercato asiatico al momento. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più sul suo eventuale lancio in Europa.