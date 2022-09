HONOR annuncia il nuovo X40: tra i punti di forza, connessione 5G e display AMOLED

Il nuovo smartphone di HONOR, dunque, alimentato con lo Snapdragon 695, presenta delle specifiche tecniche abbastanza interessanti, arricchite poi da una tecnologia di riduzione del rumore a doppio MIC che, secondo l'azienda, eliminerà il rumore ambientale, migliorando di molto la qualità delle chiamate.

Inoltre, il dispositivo gode della doppia certificazione "Hi-Res Gold", garantendo, quindi, una buona qualità audio. Anche la batteria, che supporta la ricarica rapida a 40 W, dovrebbe assicurare un'ottima autonomia, mentre la fotocamera, da 50 MP, non dovrebbe avere grossi problemi a restituire immagini di una certa qualità.

Prezzo e disponibilità

HONOR X40, disponibile nei colori Silver, Green e Black, ha un prezzo di vendita pari a 1499 yuan (214 euro) per il modello 6 GB + 128 GB, 1699 yuan (242 euro) per quello da 8 GB+ 256 GB, 1999 yuan (285 euro) per il modello 8 GB + 256 GB e 2299 yuan (328 euro) per il modello 12 GB + 256 GB. È disponibile su ordinazione e sarà in vendita, per il momento, soltanto in Cina a partire dal 23 settembre.