Honor si lancia nei pieghevoli: ecco come sarà il primo Magic V

In un settore di mercato come quello degli smartphone in cui i pieghevoli stanno prendendo sempre più piede, anche Honor vuole dire la sua e si è appena scoperta ufficialmente in merito ai suoi piani per il lancio del primo smartphone pieghevole.

Il video che vedete alla fine di questo articolo mostra i primi elementi ufficiali di Honor Magic V, il primo pieghevole della storia dell'azienda cinese che recentemente si è separata da Huawei. Le immagini mostrano un dispositivo simile, per configurazione e design, al Galaxy Z Fold 3 di Samsung. Il display potrebbe avere una diagonale da 8" quando aperto, con una risoluzione pari a 2.200 x 2.480 pixel.