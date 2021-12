Honor pensa al suo primo pieghevole: ecco come sarà Magic Fold 5G

Il dispositivo in questione si chiamera Honor Magic Fold 5G: in rete è già trapelato il design, che ricorda molto il concetto di Galaxy Z Fold 3, con display interno più grande e display esterno in formato simile a quello di un comune smartphone. In particolare, il retro è ripreso da Honor 50 e Honor 60, con il gruppo fotocamere a "forma di pillola", mentre il fronte presenta cornici molto ridotte e camera frontale non visibile (probabile dunque che sia posta sotto al display).

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, i rumor parlano di uno schermo interno da 8 pollici FHD+, 8GB di RAM e almeno 256GB di memoria interna. Non si conosce quale sarà il SoC, mentre per le fotocamere è lecito aspettarsi un sensore principale da 108MP, uno ultrawide e uno telephoto.

Il lancio era inizialmente previsto per la fine del 2021, ma è molto più probabile che avverrà durante i primi mesi del 2022.