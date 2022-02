Honor Magic4 e Honor Magic4 Pro ufficiali: si torna a giocare tra i giganti

Caratteristiche Tecniche Honor Magic4 Pro

Di seguito le caratteristiche tecniche di Honor Magic4 e Honor Magic4 Pro: salvo dove diversamente indicato, le specifiche si riferiscono ad entrambi i dispositivi.

Schermo : Magic4 : 6,81" LTPO risoluzione 1224 x 2664 pixel, 430 PPI, refresh rate intelligente da 1Hz a 120Hz, supporto 100% DCI-P3 e HDR10+, dual curved screen Magic4 Pro : 6,81" LTPO risoluzione 1312 x 2848 pixel, 460 PPI, refresh rate intelligente da 1Hz a 120Hz, supporto 100% DCI-P3 e HDR10+, quad curved screen

: CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 256 GB

: 256 GB Fotocamera posteriore : Magic4

Principale : 50 megapixel, f/1.8, OIS Grandangolo : 50 megapixel, f/2.2, 122° FOV, OIS Teleobiettivo : 8 megapixel, f/3.4, zoom ottico 5x, zoom digitale 50x Messa a fuoco: Laser focusing sensor Magic4 Pro

Principale : 50 megapixel, f/1.8, OIS Grandangolo : 50 megapixel, f/2.2, 122° FOV, OIS Teleobiettivo : 64 megapixel, f/3.5, zoom ottico 3,5x, zoom digitale 100x Messa a fuoco: 8*8 dToF Laser focusing sensor

: Connettività: Bluetooth 5.2, 5G, 2.4GHz Wi-Fi 6/ 5GHz Wi-Fi 6, USB Type-C, USB 3.1 GEN1, Dual SIM

Bluetooth 5.2, 5G, 2.4GHz Wi-Fi 6/ 5GHz Wi-Fi 6, USB Type-C, USB 3.1 GEN1, Dual SIM Audio : Stereo System con Dual Speakers, registrazione stereo 24bit HDR 3-MIC

: Stereo System con Dual Speakers, registrazione stereo 24bit HDR 3-MIC Altro : Magic4 : certificazione IP54 Magic4 Pro : certificazione IP68

: Batteria : Magic4 : 4.800 mAh con SuperCharge a 66W Magic4 Pro : 4.600 mAh con Honor SuperCharge a 100W (60% di carica in 15 minuti)

: OS: Android 12 con Magic UI 6.0

Tra le altre differenze tra i due modelli, segnaliamo una maggiore attenzione per la privacy per la variante Pro, che sarà dotata di sensore per le impronte digitali 3D Sonic Gen2 di Qualcomm e di una funzionalità di chiamata privata, alimentata dalla tecnologia Directional Sound che impediesce la perdita di suono e garantisce telefonate con maggior privacy.

Entrambi i dispositivi sono dotati di riconoscimento facciale per lo sblocco gestita da un chip indipendente, ma nel caso della variante Pro c'è anche una 3D Depth Camera che crea una mappatura del volto in 3 dimensioni per una maggiore sicurezza. Interessante anche il design: denominato "Eye of Muse" per i suoi sensori fotografici disposti su un piano circolare, la nuova gamma vanta dei bordi curvi e un design simmetrico.