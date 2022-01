Come seguire in diretta il lancio di Honor Magic V, oggi dalle 12:30

Honor Magic V, il primo pieghevole dell'azienda cinese, sarà presentato in diretta oggi in Cina alle ore 12:30 (italiane), e potrete seguirne il lancio tramite il video YouTube qui sotto.

Si tratta di uno smartphone sulla scia dei Galaxy Fold di Samsung, quantomeno a livello di form-factor, ma con specifiche molto interessanti, almeno stando ai rumor, che riportiamo per promemoria qui sotto.

Display : Principale : 7,9" con risoluzione di 2.272 × 1.984 pixel, 381ppi e refesh rate pari a 90 Hz Cover: OLED 6,45" con risoluzione di 2.560 × 1.080 pixel, 431ppi e refesh rate pari a 120Hz

: Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 GPU : Adreno 730

: Adreno 730 RAM : 12 GB

: 12 GB Storage interno : 256 / 512 GB

: 256 / 512 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.9 Grandangolo : 50 megapixel, f/2.2 Terzo : 50 megapixel, f/2.0

: Fotocamera anteriore : 42 megapixel, f/2.4

: 42 megapixel, f/2.4 Batteria : 4.750 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W

: 4.750 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W Sistema operativo : Android 12

: Android 12 Dimensioni : 160,4 × 72,7 × 14,3 mm (chiuso) | 160,4 × 141,1 × 6,7 mm (aperto)

: 160,4 × 72,7 × 14,3 mm (chiuso) | 160,4 × 141,1 × 6,7 mm (aperto) Peso: 293 grammi

Appuntamento a tra poche ore per scoprire se sarà tutto confermato e magari quale sarà la sorte di Magic V sul mercato internazionale (spoiler: ci aspettiamo che arrivi in Italia, ma non subito).