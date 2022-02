Honor Magic V è al MWC 2022! Lancio in Europa confermato, ma quando?

Oltre alla nuova serie di Honor Magic4 e ai nuovissimi dispositivi indossabili, l'azienda ha presentato anche Honor Magic V al pubblico europeo. Lo ha fatto un po' a sorpresa sul palco del Mobile World Congress 2022, anche se già conoscevamo questo dipositivo pieghevole, già lanciato in Cina a gennaio 2022. Avevamo sviscerato le sue caratteristiche tecniche in un apposito articolo, che trovate a questo indirizzo.

Purtroppo non sappiamo nient'altro, visto che l'evento del MWC 2022, al quale abbiamo assistito in prima persona, si è concluso con un messaggio da parte di un'addetta ai lavori Honor che ci invitava a rimanere sintonizzati per conoscere maggiori dettagli sul lancio europeo e sui prezzi.