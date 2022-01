Honor Magic V: appuntamento al 10 gennaio, almeno in Cina

Honor Magic V sarà presentato, per il momento solo in Cina, il prossimo 10 gennaio. L'azienda non ha aggiunto nulla di nuovo rispetto a quanto detto in questo articolo: sappiamo che lo smartphone avrà un design simile a quello di Galaxy Z Fold 3, con quindi la piega nel mezzo del grande display interno, e integrerà la camera frontale in un foro sul display.

Per quanto riguarda l'hardware, si tratterà con tutta probabilità del primo foldabe con chip Snapdragon 8 Gen 1, che sarà accompagnato da 8GB di RAM. Non sappiamo ancora se arriveranno i servizi Google, ma nel caso in cui il dispositivo venga rilasciato anche in Europa, questi dovrebbero essere disponibili.