Il nuovo re di DxOMark è uno smartphone Honor che non avete mai visto

Honor Magic 4 Ultimate è il terzo elemento della serie omonima, lanciata dal produttore cinese al Mobile World Congress dello scroso mese. Uno smartphone ancora inedito in Italia, ma che ha già conquistato la vetta di DxOMark, scalzando il "cugino" Huawei P50 Pro . Vediamo quindi prima di che pasta è fatto Honor Magic 4 Ultimate, ed in particolare il suo comparto fotografico.

Honor Magic 4 Ultimate: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,81'' OLED LTPO, 1.312 x 2.848 pixels, 120Hz, 1.000 nit di picco

: 6,81'' OLED LTPO, 1.312 x 2.848 pixels, 120Hz, 1.000 nit di picco CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 / 12 GB

: 8 / 12 GB Archiviazione: 256 / 512 GB

Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, 1/1,12'', f/1.6 Grandangolo : 64 megapixel, 1/2'', f/2.2, FOV 126° Teleobiettivo 3,5x : 64 megapixel, f/3.5 Spettrocolore : 50 megapixel

: Fotocamera anteriore : 12 megapixel, f/2.4, FOV 100°

: 12 megapixel, f/2.4, FOV 100° Connettività : dual SIM 5G NR, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS

: dual SIM 5G NR, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Dimensioni : 163,6 × 74,7 × 9,15 mm

: 163,6 × 74,7 × 9,15 mm Peso : 215 grammi

: 215 grammi Batteria : 4.600 mAh, ricarica rapida cablata a 100W, ricarica wireless rapida a 50W

: 4.600 mAh, ricarica rapida cablata a 100W, ricarica wireless rapida a 50W Certificazione : IP68

: IP68 OS: Android 12 con Magic UI 6.0

146 punti: è questo il nuovo valore da battere su DxOMark, stabilito da Honor Magic 4 Ultimate. Questo è stato possibile grazie ad una combinazione di fattori a partire dal sensore principale, uno dei più grandi mai provati, che è anche ottimamente stabilizzato. Il comparto fotografico introduce anche un sensore di rilevamento dello sfarfallio, per evitare appunto artefatti in situazioni difficili.

Viene supportato anche il formato video Magic-Log2, che offre il 15% di intervallo dinamico in più, e supporta registrazione in 4K a 60 fps a 10-bit in formato Log.

Il processore d'immagine è inoltre specifico per questo smartphone di Honor, ed ha una potenza di elaborazione di 28,8 TOPS, ed elabora immagini a 20-bit per canale, offrendo anche riprese in notturna in 4K con live preview.

Trovate comunque l'analisi completa nel link alla fonte, dove è evidente come i pro superino nettamente i contro, che sono per lo più relativi ai video in condizioni non ottimali.