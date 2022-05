Honor Magic 4 Pro: ecco i prezzi e la promo di lancio in Italia

sistema a tripla fotocamera posteriore alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion, che ha permesso di raggiungere il punteggio di 131 nella classifica per fotocamere di DxOMark

Ve lo abbiamo mostrato ieri in tutto il suo splendore nella nostra recensione , e ora Honor annuncia ufficialmente l'arrivo in Italia del nuovo Magic 4 Pro , uno smartphone caratterizzato dal design originale , dall'ottimo display e dalla ricarica fulminea .

HONOR Magic4 Pro è disponibile in pre-order dal 26 maggio al 3 giugno al prezzo di €1.099,90, e in occasione del lancio verrà offerto in bundle con

un caricatore wireless da 100W

un Quick Charger da 135W .

un Coupon dal valore di €100 attivo inserendo il codice AM4P100 al momento dell'acquisto.

Per preordinare il dispositivo potete andare a questo link .

Dopo questo periodo lo smartphone sarà disponibile con tre promo diverse in base al canale di vendita: