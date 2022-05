Sembra imminente il lancio in Europa di Honor Magic 4 Pro

Sembra proprio che Honor Magic 4 Pro verrà lanciato anche in Europa . In particolare, lo store online francese dell'azienda ha annunciato una promozione – dal 1° al 30 maggio - che offre uno sconto di 100 euro a chi prenoterà lo smartphone.

Per quanto riguarda la disponibilità in Europa dei modelli Magic 4 e Magic 4 Ultimate, infine, ancora nessuna novità ufficiale. Non si sa, infatti, se anch'essi verranno lanciati nel vecchio continente così come il modello Magic 4 Pro.