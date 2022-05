Honor Magic 4 Pro in arrivo in Europa ad un prezzo salato

Dopo il divorzio definitivo da Huawei, Honor è tornata molto presente nel settore di mercato degli smartphone, anche a livello europeo. I suoi attuali top di gamma sono i device della serie Honor Magic 4, con la versione Lite che è già arrivata in Italia.

Stando a quanto appena riferito dal noto leaker Roland Quandt, l'azienda sarebbe pronta a lanciare anche Honor Magic 4 Pro in Europa. L'immagine che trovate in galleria conferma che il flagship Honor sta arrivando in Germania ad un prezzo di 1.099€ nella versione 8 + 128 GB. Con il preordine del dispositivo si riceverà in regalo Honor Watch GS3.

Come apprendiamo dall'immagine, Honor Magic 4 Pro debutterà nel mercato tedesco dal prossimo 31 maggio, nelle colorazioni Cyan e Midnight Black. Possiamo ipotizzare che il debutto in Italia avverrà proprio in quei giorni.