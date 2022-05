Honor Magic 4 Pro da DxOMark: fuori dalla top 10

Honor Magic 4 Pro è uno dei più recenti smartphone di gamma alta di casa Honor. Il dispositivo ha appena passato la prova del fuoco per il comparto fotografico da DxOMark, con un risultato finale non troppo positivo.

Il dispositivo ha totalizzato un punteggio di 131 punti, sicuramente alto ma che non basta a entrare nella top 10 della classifica generale. Il dispositivo si piazza dietro Pixel 6 Pro e dietro suo cugino Honor 4 Ultimate che attualmente occupa la prima posizione. In fase di scatto ha totalizzato un parziale da 138 punti, in fase di zoom un parziale da 82 punti e in fase di registrazione video un parziale da 109 punti.

Tra gli aspetti positivi troviamo le ottime performance in condizioni di buona luminosità ambientale, gli scatti con il grandangolo e il controllo del rumore anche al chiuso. Tra quelli negativi troviamo alcuni problemi con la stabilizzazione video, e alcuni artefatti visivi che si notano soprattutto in condizioni di bassa luminosità.

Per maggiori dettagli sulle prove effettuate su Honor Magic 4 Pro vi suggeriamo di leggere l'analisi completa svolta da DxOMark, disponibile a questo indirizzo.