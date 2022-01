Honor Magic V ufficiale: un pieghevole dal prezzo invitante (in Cina)

Honor Magic V, il primo pieghevole dell'azienda, è appena stato presentato in Cina "per offrire un'esperienza di utilizzo tra le migliori della categoria". E allora diamo subito un'occhiata all'umile proposta di Honor, che non ha l'ardire di auto-definirsi "la migliore".

Caratteristiche Tecniche Honor Magic V

Display : Principale : 7,9" OLED, 2.272 × 1.984 pixel, 381ppi, 90 Hz, HDR10+ Cover: 6,45" OLED, 2.560 × 1.080 pixel, 431ppi, 120Hz, HDR10+

: Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730 RAM : 12 GB

: 12 GB Archiviazione : 256 / 512 GB

: 256 / 512 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.9 Grandangolo : 50 megapixel, f/2.2 Spettro di colore : 50 megapixel, f/2.0

: Fotocamera anteriore : 42 megapixel, f/2.4

: 42 megapixel, f/2.4 Connettività : dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C 3.1

: dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C 3.1 Audio: stereo con doppi altoparlanti, registrazione stereo 24bit HDR 3-MIC, DTS: X Ultra

Batteria : 4.750 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W (40 minuti)

: 4.750 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W (40 minuti) Dimensioni : 160,4 × 72,7 × 14,3 mm (chiuso) | 160,4 × 141,1 × 6,7 mm (aperto)

: 160,4 × 72,7 × 14,3 mm (chiuso) | 160,4 × 141,1 × 6,7 mm (aperto) Peso : 293 grammi (Titanium Silver, Black), 288 grammi (Burnt Orange)

: 293 grammi (Titanium Silver, Black), 288 grammi (Burnt Orange) OS: Android 12 con Magic UI 6.0 Honor Magic V si propone come un top di gamma in tutto e per tutto, non solo per il display pieghevole. Abbiamo infatti l'ultimo processore di Qualcomm, ben 12 GB di RAM ed un sistema a tripla fotocamera che supporta anche Image Engine, nome dietro il quale si racchiudono gli algoritmi di fotografia computazionale multi-camera di Honor. "Siamo davvero entusiasti di lanciare il nostro primo flagship pieghevole 5G, HONOR Magic V, che si fa portavoce della nostra esperienza e delle nostre innovazioni nella progettazione del sistema, nonchè del nostro impegno costante nel fornire un'esperienza utente best-in-class" ha affermato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. "HONOR ha forti ambizioni, vuole diventare il marchio di smartphone più performante nel mercato foldable premium e siamo sicuri che il nostro primo flagship della categoria sarà molto competitivo rispetto ai modelli esistenti".

Lato software abbiamo la Magic UI 6.0, dotata del motore AI chiamato, Magic Live, che apprende dall'utilizzo dell'utente per ottimizzare il sistema e fornire informazioni su misura, come promemoria di viaggio, orari di check-in e dei gate di imbarco e altro; con la promessa di future migliorie legate al lavoro in ufficio, allo studio, la salute e il fitness, i servizi di lifestyle e non solo. C'è ovviamente il supporto multi-window, immancabile in un pieghevole, con raccomandazioni di app in base all'utilizzo.

Uscita e Prezzo