Honor 8X ufficiale: bello, sottile e al giusto prezzo

Insieme ad Honor X7, l'azienda ha presentato in Italia anche un l'altro medio gamma della famiglia, ossia Honor X8, che condivide alcune specifiche con il fratello minore ma spicca per il design – ancor più curato, ancor più sottile – e qualche eccellenza in più.

Anche in questo caso il dispositivo è basato sul chip Snadragon 680, accompagnato da 128 GB di memoria interna (espandibili via microSD) e 6GB di RAM, a cui si aggiungono eventuali 2GB in più forniti dalla tecnologia RAM Turbo (espansione di RAM tramite 2GB che vengono presi in prestito dalla memoria storage).

Ma vediamo in dettaglio le caratteristiche tecniche complete.