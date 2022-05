HONOR 70 Pro avvistato su Geekbench: chip MediaTek Dimensity 8000 e 12 GB di RAM

Uno degli smartphone della nuova serie 70 di HONOR è stato appena avvistato su Geekbench. Si tratta di HONOR 70 Pro,dotato del processore Dimensity 8000 di MediaTek, affiancato da 12 GB di RAM.

Il dispositivo – col numero di modello Honor SDY-ANOO- ha raccolto 819 punti in single-core e 3.303 punti nel multi-core. Inoltre, si può osservare che lo smartphone sarà equipaggiato con la Magic UI 6.0 basata su Android 12. Per quanto riguarda le altre specifiche, è certo che tutti i modelli della serie HONOR 70 utilizzeranno come sensore fotografico principale quello di Sony da 54 MP (IMX800 per la precisione, di dimensioni 1/1,49" e apertura f/1,9).