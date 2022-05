Primo assaggio di Honor 70: la fotocamera è sempre più grande

Honor è ormai presente con costanza nel mercato smartphone a livello internazionale, soprattutto dopo il divorzio definitivo da Huawei la rende libera di usare i servizi Google. Nelle ultime ore sono trapelati i primi dettagli su Honor 70.

Il prossimo top di gamma di casa Honor sembra voler seguire il design che abbiamo visto per i precedenti flagship. L'immagine in galleria corrisponde a un render di Honor 70 Pro: vediamo subito l'importanza, in termini di dimensioni, del modulo fotografico posteriore, coerente con quanto abbiamo visto su Honor 50 che trovate nell'immagine di copertina.

Il modulo fotografico dovrebbe quindi ospitare tre sensori, oltre al flash LED. Anteriormente vediamo un display piatto, forato centralmente per ospitare la singola fotocamera anteriore. Sotto al cofano dovremmo trovare un processore MediaTek Dimensity della serie 8000.

Al momento non sono disponibili rumor particolarmente affidabili sulle probabili specifiche tecniche di Honro 70 Pro. Vi terremo aggiornati sui prossimi dettagli che emergeranno online.