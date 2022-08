Honor 70 sta per atterrare in Europa: siete pronti?

Honor è tornata a farsi sentire prepotentemente nel mercato smartphone, quando ha lanciato la nuova serie Honor 70. Si tratta di tre modelli: Honor 70, Honor 70 Pro e Honor 70 Pro+, i quali vanno a competere direttamente con i big del settore. I nuovi smartphone sono delle evoluzioni degli attuali Honor 60, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico e la batteria.

Il lancio dei nuovi flagship Android di casa Honor è avvenuto esclusivamente per i mercati asiatici, almeno finora. Nelle ultime ore infatti l'azienda cinese ha condiviso i dettagli ufficiali per il lancio della serie Honor 70 anche in Europa.

Come potete vedere dal sito ufficiale Honor, il lancio dei nuovi top di gamma per l'Europa è fissato tra 7 giorni, ovvero per il prossimo 2 settembre. L'evento si terrà all'interno dell'IFA di Berlino 2022, l'importante fiera tecnologica che si tiene ogni anno, a partire dalle ore 17 in Italia.

Di seguito troviamo le schede tecniche complete dei tre modelli di Honor 70:

Honor 70: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,67" (2.400 × 1.080 pixel) FHD+ OLED 120Hz curvo, 100% DCI-P3 color gamut, 10-bit 10.7 billion colors HDR 10, fino a 1000 nits

: 6,67" (2.400 × 1.080 pixel) FHD+ OLED 120Hz curvo, 100% DCI-P3 color gamut, 10-bit 10.7 billion colors HDR 10, fino a 1000 nits Processore : Octa Core (1 × Cortex-A78 2.5GHz + 3 × Cortex-A78 2.4GHz + 4 × Cortex-A55 1.8GHz Kryo 670 CPUs) Snapdragon 778G Plus 6nm

: Octa Core (1 × Cortex-A78 2.5GHz + 3 × Cortex-A78 2.4GHz + 4 × Cortex-A55 1.8GHz Kryo 670 CPUs) Snapdragon 778G Plus 6nm GPU : Adreno 642L

: Adreno 642L RAM : 8GB / 12GB

: 8GB / 12GB Storage interno : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Sistema operativo : Android 12 con Magic UI 6.1

: Android 12 con Magic UI 6.1 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 54 megapixel 1/1.49" IMX800, f/1.9 aperture, LED flash Grandangolo : 50 megapixel, f/2.2 aperture, macro mode Profondità : 2 megapixel, f/2.4 aperture

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel, f/2.4 aperture

: 32 megapixel, f/2.4 aperture Sicurezza : sensore d'impronte sotto al display

: sensore d'impronte sotto al display Dimensioni : 161,4 × 73,3 × 7,91mm

: 161,4 × 73,3 × 7,91mm Peso : 178g

: 178g Audio : USB Type-C Audio, Stereo speaker

: USB Type-C Audio, Stereo speaker Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C Batteria: 4.800 mAh con ricarica rapida a 66W SuperCharge

Honor 70 Pro: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,78" (2.652 x 1.200 pixel) FHD+ OLED 120Hz curvo, 100% DCI-P3 color gamut, 10-bit 10.7 billion colors HDR 10, fino a 1000 nits

: 6,78" (2.652 x 1.200 pixel) FHD+ OLED 120Hz curvo, 100% DCI-P3 color gamut, 10-bit 10.7 billion colors HDR 10, fino a 1000 nits Processore : MediaTek Dimensity 8000 5nm Octa-Core (4x Cortex-A78 @ 2.75GHz + 4x Cortex-A55 @ 2GHz)

: MediaTek Dimensity 8000 5nm Octa-Core (4x Cortex-A78 @ 2.75GHz + 4x Cortex-A55 @ 2GHz) GPU : Mali-G610 6-core

: Mali-G610 6-core RAM : 8GB / 12GB

: 8GB / 12GB Storage interno : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Sistema operativo : Android 12 con Magic UI 6.1

: Android 12 con Magic UI 6.1 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 54 megapixel 1/1.49" IMX800, f/1.9 aperture, LED flash Grandangolo : 50 megapixel, f/2.2 aperture, macro mode Telephoto : 8 megapixel, f/2.4 aperture, zoom ottico 3x, zoom digitale fino a 30x

: Fotocamera anteriore : 50 megapixel, f/2.4 aperture

: 50 megapixel, f/2.4 aperture Sicurezza : sensore d'impronte sotto al display

: sensore d'impronte sotto al display Dimensioni : 163,9 × 74,6 × 8,18mm

: 163,9 × 74,6 × 8,18mm Peso : 192 grammi

: 192 grammi Audio : USB Type-C Audio, Stereo speaker

: USB Type-C Audio, Stereo speaker Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 100W SuperCharge

Honor 70 Pro+: Caratteristiche Tecniche