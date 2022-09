Honor si vuole riprendere ciò che è suo (e di più): Honor 70, pieghevoli, tablet e MagicOS

Non è la prima volta che parliamo di Honor nei termini di un'azienda che vuole riprendersi il suo posto. A nostro parere questa è solo la dimostrazione che Honor ha davvero "intenzioni serie" nel campo della telefonia e non solo. Troviamo coraggioso e in un certo senso rassicurante che Honor abbia scelto poi IFA 2022 come palco per i suoi nuovi lanci, una delle fiere di tecnologia più importanti del mondo, che purtroppo come tutte ha perso un po' la sua centralità dopo anni di difficoltà nell'organizzazione di questi eventi a causa della pandemia. E così Honor si prende tutti i riflettori dell'evento per il lancio del suo Honor 70 . E non solo.

Honor 70

Andiamo con ordine però. Il protagonista del lancio è sicuramente Honor 70, il nuovo smartphone di fascia medio alta dell'azienda, successore spirituale di Honor 50. Lo smartphone ha alcuni punti in comune, come un design molto simile e una versione plus dello stesso processore, ma ha anche alcune caratteristiche distintive che lo rendono, almeno sulla carta, che lo rendono qualcosa in più dell'ennesimo medio gamma Android

Honor 70 scheda tecnica

Display : 6.67" FHD+, 120 Hz, HDR10+, OLED, FHD+ (1080 x 2400 px)

: 6.67" FHD+, 120 Hz, HDR10+, OLED, FHD+ (1080 x 2400 px) Processore : Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G



RAM : 8 GB



Storage interno : 128 / 256 GB



Batteria : 4.800 mAh con ricarica a 66W

Fotocamera posteriore : Principale : 54 megapixel, f/1.9

Grandangolo : 50 megapixel, f/2.2 Ritratto : 2 megapixel, f/2.4

Fotocamera anteriore : 32 megapixel ƒ/2.2



Audio : Speaker stereo



Connettività : Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2. NFC



Dimensioni : 161,4 x 73,3 x 7,91 mm



Peso : 178 g

Sicurezza : lettore di impronte sotto il display, sblocco col volto

Sistema operativo: Magic UI 6.1. basato su Android 12

Lo smartphone ha quindi molto da raccontare, partendo della versione plus dello Snapdragon 778G già approdata su alcuni smartphone recenti. Una soluzione per certi versi conservativa, ma figlia di un periodo in cui la tecnologia è arenata dall'inflazione e dalla scarsità di dispositivi. Notevole il balzo in avanti per la batteria, che non solo mantiene un'altissima velocità di ricarica, ma che cresce di capacità fino a 4.800 mAh. Il comparto su cui poi l'azienda si è concentrata di più è sicuramente quello fotografico, con una prima assoluta, il sensore Sony IMX800 da 1/1,49" da 54 megapixel. Questo viene affiancata da una fotocamera grandangolare ad altissima risoluzione. Peccato per l'assenza di un sensore zoom, purtroppo sparito da tutta la fascia media (e da parte della fascia alta) per tutti i brand.

Il display frontale è poi curvo su quattro lati, una soluzione altamente scenica e che noi supportiamo in favore della differenziazione, ma che non tutti sono interessati ad avere sul proprio smartphone. Il display OLED è certificato ufficialmente HDR10+ e offre un refresh rate fino a 120 Hz, oltre che un touch sampling a 300 Hz.

Lo smartphone supporta poi delle nuove modalità di registrazione video: una Solo Cut che permette di mettere in evidenza il proprio volto in un video vlog e Dual Video Streaming per registrare con la fotocamera principale e grandangolare in contemporanea.