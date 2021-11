Honor 60: spuntano foto e specifiche a pochi giorni dal lancio

Partendo proprio da quest'ultima, sappiamo che Honor 60 avrà uno schermo da 6,67 pollici OLED in risoluzione FHD+, con refresh rate elevato. Il chipset sarà uno Snapdragon 778G, unito a 12GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna. La batteria sarà da 4800mAh e supportarà la ricarica rapida fino a 66W. Per quanto riguarda la fotocamera, il sensore principale sarà da 108MP, unito a uno da 8MP f/2.0 ultrawide e un sensore di profondità a 2MP f/2.4.

Nessuna novità per quanto riguarda il design rispetto ai rumor precedenti: confermato dunque il gruppo fotocamere di forma allungata e la camera frontale posta in un foro centrale. Unica vera differenza nel design tra Honor 60 e 60 Pro è la presenza in ques'ultimo smartphone di bordi più arrotondati sia in alto che in basso.