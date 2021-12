Honor 60 e 60 Pro ufficiali in Cina: la nuova Huawei risorge?

Come già preannunciato le scorse settimane, Honor ha appena presentato in Cina i suoi smartphone Honor 60 e 60 Pro. I due dispositivi sembrano davvero interessanti guardando la scheda tecnica: tra le caratteristiche pecuiliari troviamo refresh rate a 120Hz, SoC Snapdragon 778G Plus con supporto al 5G e sensore d'impronte digitali posto sotto a display.

Honor 60