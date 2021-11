Honor 50 (con servizi Google) disponibile su Amazon ed altri store

HONOR 50 è da oggi, 12 novembre, disponibile all'acquisto in Italia. Il nuovo top di gamma dell'azienda cinese, che ha "recuperato" tutte le app ed i servizi Google dopo la scissione da Huawei, è in vendita al prezzo di 529,90€ nella versione 6/128 GB e 599,90€ per quella da 8/256 GB.

Potete trovare Honor 50 sullo store ufficiale, su Amazon, presso i negozi dei principali operatori telefonici (Tim, Vodafone e Wind 3) e prossimamente negli store online di Unieuro e Mediaworld.