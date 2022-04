Hisense vuole un nuovo smartphone e-ink: lancio l'11 maggio

Sono passati due anni da quando Hisense ha sorpreso un po' tutti lanciando sul mercato il suo smartphone con display e-ink a colori, e ora torniamo a parlarne perché l'azienda sembra pronta al suo successore.

Hisense ha fissato per il prossimo 11 maggio l'evento di presentazione del nuovo dispositivo. Si tratterà del Hi Reader, uno smartphone con display e-ink pensato per essere confortevole nella lettura, leggero e sottile. Il peso dovrebbe ammontare a 177 grammi, mentre lo spessore a 7,5 mm.