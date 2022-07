Vivo mostra i muscoli in Europa facendoci annusare X Fold

Nonostante fosse praticamente sconosciuta nel nostro paese fino a qualche anno fa, Vivo si presenta subito come un'azienda forte, che vuole condividere con la stampa italiana i suoi ultimi gioiellini come il pieghevole X Fold.

La scorsa settimana sono stato negli uffici di Vivo a Milano per un hands-on con Vivo X Fold , il primo smartphone pieghevole dell'azienda cinese. Gli uffici di Vivo sono al ventitreesimo e ventiquattresimo piano di una torre in zona Garibaldi e dalla terrazza c'è una vista impressionante sulla città: dal video che trovate qui sopra potete farvene un'idea (nonostante il cielo un po' bruciato, ahimé).

Con Vivo X Fold ci ho giocato per un'oretta o poco più e mi è parso un dispositivo impressionante, non tanto per le specifiche tecniche da super top di gamma (per quelle, volendo, sono bravi tutti), quanto per la struttura del dispositivo, il display, il telaio, la cerniera, la solidità generale. Tutte cose su cui si deve investire davvero in ricerca e sviluppo e non basta acquistare il miglior hardware sulla piazza.

Vivo non è l'unica ad aver spinto parecchio sui pieghevoli negli ultimi anni: c'è ovviamente Samsung con le linee Z Fold e Z Flip, c'è Motorola Razr, c'è Huawei col suo Mate Xs e c'è anche il piccolo Oppo Find N. E questi sono solo quelli che abbiamo auvto modo di toccare con mano, senza guardare neanche a tutte le aziende che hanno presentato prototitpi e concept vari.

E se guardiamo i dispositivi attuali e li confrontiamo con quel primo Galaxy Z Fold che ha fatto conoscere al mondo il concetto di foldable, il risultato è impietoso per il pieghevole di Samsung: non perché non fosse un dispositivo eccezionale per l'epoca, ma perché in soli tre anni i passi avanti fatti nel settore dei pieghevoli è impressionante.