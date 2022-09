Vogliono illuderci che un piccolo Google Pixel sia in arrivo

Ma per chi aspetta un Pixel compatto c'è ancora speranza . Almeno questo è quello che lascia intendere il noto leaker Digital Chat Station . Secondo quanto ha appena condiviso, Google starebbe lavorando ad un dispositivo Pixel dal display piccolo . Questo dispositivo sarebbe identificato dal nome in codice Neia.

Con Pixel 5 abbiamo visto Google impegnarsi anche nel settore dei dispositivi compatti . Un trend che non è durato molto almeno fino ad oggi. I Pixel 6 sono tutt'altro che compatti e lo stesso dovrebbe accadere per i Pixel 7 , che ormai conosciamo quasi al completo.

Arriverò davvero un Pixel Mini? Questa ipotesi ci sembra improbabile al momento. Google non ha mai fatto mistero dei nuovi Pixel 7, anche prima del lancio ufficiale, e non è mai stato menzionato un dispositivo compatto.

È anche vero che questo dispositivo compatto citato da Digital Chat Station potrebbe corrispondere al prossimo smartphone di gamma media, che Google potrebbe lanciare a metà del prossimo anno.

Sicuramente è affascinante pensare ad un Pixel Mini. Dai Pixel 6 in poi abbiamo visto dispositivi con display di dimensioni sempre generose, e un top di gamma compatto in casa Google non ci dispiacerebbe.

Dunque per ora prendete tutto con le pinze, il Pixel Mini rimane più un'illusione che una speranza. Vi terremo aggiornati sui prossimi eventuali sviluppi.