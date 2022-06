Google non riesce a tenere i Pixel 7 per sé: nuovi dettagli su Tensor 2 e display

Sono ormai note le vicende dei telefoni di Google prima dell'annuncio, la più famosa riguarda il Nexus 4 dimenticato nel bar , ma ultimamente la grande G ha superato se stessa. Prima c'è stato il Pixel Watch dimenticato in un ristorante (e prontamente afferrato da un attento utente), poi è stata la volta dei Pixel 7 e 7 Pro messi in vendita su eBay e acquistati (inconsciamente) su Facebook .

All'I/O di maggio Google aveva sorpreso tutti annunciando in anteprima i suoi Pixel 7 e 7 Pro e, pur non svelando granché dei dispositivi, aveva dato l'impressione di voler mettere le mani avanti di fronte alle storiche fughe di notizie . A quanto pare senza successo .

Pixel 7 Pro: Tensor 2 e nomi in codice dei dispositivi

Partendo dal processore, avevamo già avuto indicazioni che i nuovi Pixel 7 avrebbero montato un chip Tensor di seconda generazione, sempre fornito da Samsung, con lo stesso cluster 4+2+2 del primo e i core Cortex-A55 a risparmio energetico. I nuovi log confermano questa informazione, nominando in un registro BL31 i core A55. Per quanto riguarda il resto, non si sa molto. Al momento, il chip Tensor 1 usa due core Cortex-X1 e 2 core Cortex-A76 "medi" per operazioni a media-alta potenza.

I log confermano inoltre i nomi in codice dei prossimi Pixel:

"Panther": Pixel 7

"Cheetah": Pixel 7 Pro

"Felix" è probabilmente il Pixel 7a che verrà annunciato il prossimo anno

Manca "Lynx", che era apparso tempo fa (forse si riferisce all'ormai mitico Pixel Fold?), ma appare un inedito "Ravenclaw", un Pixel 6 Pro su cui Google sta testando il chip Tensor 2.