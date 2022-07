Google Pixel 7 Pro protagonista di una storia stranissima trapela online

Torniamo a parlare dei prossimi smartphone top di gamma di casa Google, quelli di cui abbiamo già avuto un assaggio approfondito dopo l'ultimo Google I/O. Pixel 7 Pro si è reso protagonista di una storia alquanto curiosa.

Offerte Amazon

Le immagini che trovate in galleria riassumono l'accaduto. In pratica, un amico di colui che ha condiviso le immagini su Twitter ha acquistato un dispositivo spacciato per Pixel 6 Pro sul Marketplace di Facebook. Dopo aver effettuato il pagamento ha ricevuto il dispositivo. Quando ha aperto il pacco si è accorto della sorpresa.

Il dispositivo che ha ricevuto infatti non si è rivelato essere Pixel 6 Pro ma qualcosa di diverso: dalle immagini sembra abbastanza chiaro che si tratti di Pixel 7 Pro. Questo sarebbe confermato anche dalle informazioni relative al dispositivo all'interno delle impostazioni software.

Lo smartphone non è stato mostrato senza custodia, ma è abbastanza semplice capire che si tratta di un prototipo di Pixel 7 Pro, abbastanza finalizzato visto che lo smartphone si accende correttamente.

Dalle immagini non è possibile carpire altro, anche perché l'utente non ha rivelato altri dettagli software quando ha messo in funzione lo smartphone.

Rimane da capire come sia davvero andata la storia. La tesi della vendita come dispositivo usato è abbastanza inconsueta, è più probabile che si tratti di un prototipo "sfuggito" a qualche dipendente Google e che è stato condiviso online.

Di certo è chiaro che la serie Pixel 7 procee a spron battuto verso il suo debutto ufficiale, il quale dovrebbe avvenire nel prossimo autunno. Sul suo conto ancora dobbiamo conoscere disponibilità nei vari mercati e presunto prezzo di lancio.