Il nuovo Google Pixel 7 è già apparso su eBay?

Al momento, dunque, non si sa come una persona abbia potuto mettere le mani su un eventuale prototipo del nuovo dispositivo di Google, tuttavia recentemente lo stesso fatto è accaduto anche al Pixel Watch. Lo smartwatch, insieme alla sua confezione, sarebbe stata vista da qualcuno in un ristorante.

In ogni caso, in attesa del lancio ufficiale, è certo che i nuovi smartphone saranno dotati di chip Tensor, mentre il display sarà tra 6,22" e 6,4" per il Pixel 7 e 6,7" o 6,8" per il Pro. Per quanto riguarda le colorazioni, Pixel 7 sarà disponibile nelle colorazioni Obsidian, Snow e Lemongrass. Pixel 7 Pro, invece, in Obsidian, Snow e Hazel.