Google Pixel 6a si affaccia su Geekbench confermando CPU e RAM

Per quanto riguarda le conferme , sembra proprio che il nuovo dispositivo di Mountain View sarà dotato del chip Tensor come i fratelli maggiori. Secondo Geekbench, questo chip Tensor avrà 2 core Arm Cortex-X1 con clock a 2,80 GHz, 2 core Arm Cortex-A76 a 2,25 GHz e quattro core altamente efficienti con clock a 1,8 GHz (probabilmente Cortex-A55?).

Sul fronte GPU, il telefono avrà una Mali-G78, come i fratelli maggiori e per quanto riguarda i punteggi, il Pixel 6a ha ottenuto rispettivamente 1050 e 2883 punti nei test single-core e multi-core, non troppo lontani dai valori del Pixel 6, ad oggi di 1045 e 2895, il che conferma la stessa base hardware dei due telefoni.