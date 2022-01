Google pensa alla fotocamera sotto al display: sarà Pixel 7?

Nel panorama del settore di mercato degli smartphone abbiamo visto nell'ultimo anno qualche modello con la fotocamera sotto al display, una feature che rappresenta una delle prossime frontiere dal punto di vista tecnico.

Stando a uno dei più recenti brevetti depositati da Google, presso lo United States Patent and Trademark Office, anche i Pixel di BigG non sono così lontani da un'innovazione simile. Le immagini che vedete in galleria, tratte appunto dal brevetto citato, mostrano un dispositivo di Google con display OLED e fotocamera sotto di esso. La fotocamera sarebbe integrata nella parte superiore a sinistra, mentre i sensori frontali sulla destra.