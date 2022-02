Google ha pensionato definitivamente il Pixel 4a?

Google ha mandato definitivamente in pensione il Pixel 4a? Sembrerebbe proprio di sì visto che lo smartphone non è più disponibile in diversi Google Store e, addirittura, in molti Paesi non rientra neanche nell'elenco dei dispositivi.

Dopo quasi due anni di onorata carriera – il telefono fu rilasciato nell'agosto 2020 – sembra dunque giunto il momento del capitolo finale per l'ultimo dispositivo che Google ha commercializzato su larga scala. I successivi smartphone, infatti, sono stati rilasciati in pochi mercati chiave, tra cui Stati Uniti e Giappone.