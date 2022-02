Google festeggia il record di vendite di Pixel 6

Dopo averli ufficializzati, abbiamo capito quanto Google ha investito nei nuovi Pixel, con il nuovissimo processore Tensor sviluppato in casa e un comparto fotografico rinnovato anche dal punto di vista hardware. Questo sembra aver pagato , perché Sundar Pichai ha appena riferito che Google ha registrato un nuovo record di vendite per i suoi smartphone nell'ultimo trimestre 2021.

Google non ha condiviso, come al solito, specifici numeri sulle vendite dei suoi dispositivi. Anche dal punto di vista degli incassi rimane difficile derivare quali siano stati dalle informazioni aggregate che Google presenta in merito agli incassi di tutti i suoi servizi.

Il record è arrivato in un contesto di carenza delle scorte hardware, come sottolineato da Google stesso. I Pixel 6 sono stati infatti commercializzati in specifiche regioni europee.