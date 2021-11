Google dice addio a Pixel Fold e spiana la strada a Samsung

Tutti coloro che aspettavano il grande ingresso di Google nel mercato degli smartphone pieghevoli rimarranno delusi. Il tanto vociferato Pixel Fold non s'ha da fare.

Nelle ultime ore l'affidabile DSCC ha diffuso deludenti novità per coloro che guardavano con trepidazione al Pixel Fold che stava preparando Google. BigG avrebbe infatti annullato tutti gli ordini dei display pieghevoli, pertanto Pixel Fold non arriverà entro la fine del 2021, così come non lo vedremo almeno fino a metà 2022. È molto probabile che non arriverà nemmeno nella seconda metà del prossimo anno.