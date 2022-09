Google rinnova i colori di Pixel 7 e Pixel 7 Pro: ecco tutti quelli che saranno disponibili

Per quanto riguarda altre novità, soprattutto sulle specifiche tecniche, non è emerso granché. Quello che si sa, però, è che il processore Tensor G2 verrà realizzato da Samsung e adotterà un processo produttivo a 4nm. Inoltre, verrà impiegato un nuovo metodo di implementazione per avere una maggiore efficienza di produzione. Per saperne di più sui nuovi smartphone di Google, dunque, occorrerà attendere il 6 ottobre, quando si terrà il prossimo evento ufficiale per la presentazione di nuovo hardware. Nella stessa occasione, oltre ai due cellulari, verrà presentato anche l'atteso Pixel Watch, ovvero il primo smartwatch della storia di Google. Non dovrebbe mancare, poi, un passaggio sulle nuove Pixel Buds Pro.