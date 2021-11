Google ci spiega come funziona la ricarica sui Pixel 6

I nuovi top di gamma di casa Google, i Pixel 6 e Pixel 6 Pro, sono arrivati recentemente soltanto in alcuni mercati europei e non ancora in Italia. Tra i tanti aspetti positivi, qualcuno non è ancora chiarissimo, come quello della ricarica rapida della batteria.

Google ha dunque preferito mettere le cose in chiaro con un post sul suo supporto ufficiale, spiegando come funziona la ricarica rapida sui suoi nuovi top di gamma. Google ha confermato che la ricarica avviene a velocità diverse, e dunque con una potenza diversa, in base al livello di carica: quando il livello è molto basso la ricarica è più rapida, e la velocità va a ridursi man mano che il livello sale per preservare la longevità della batteria.