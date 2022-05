Entro luglio Google rilascerà l'ultimo aggiornamento per Pixel 3a e 3a XL

Google è in procinto di rilasciare l'ultimo aggiornamento per Pixel 3a e 3a XL. Difatti, per i due smartphone, commercializzati nel 2019, erano garantiti tre anni di aggiornamento software e di sicurezza.

A riguardo, Google a 9to5Mac, ha dichiarato che "A maggio 2019, in occasione del lancio di Pixel 3a e Pixel 3a XL, annunciammo che i dispositivi avrebbero ricevuto tre anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza da quando sarebbero diventati disponibili per la prima volta su Google Store. L'aggiornamento finale per Pixel 3a e Pixel 3a XL sarà disponibile per gli utenti entro luglio 2022."