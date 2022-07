La Gomma Magica dei Pixel diventa ancora più potente: ecco la novità in arrivo

Ora Google ha in mente di estendere ulteriormente le capacità della sua Gomma Magica. BigG infatti ha mostrato la nuova funzionalità che caratterizzerà lo strumento: si tratta della possibilità non di cancellare ma di rendere più uniforme la presenza di un oggetto nel contesto fotografato.

La Gomma Magica è una funzionalità di editing fotografico che Google ha sviluppato con l'obiettivo di rimuovere oggetti indesiderati dagli scatti, come persone o oggetti sullo sfondo. La feature funziona in modo egregio sui Pixel 6, e successivamente è arrivata anche per alcuni modelli delle generazioni precedenti.

Guardando gli esempi possiamo dire che la funzionalità in arrivo per Gomma Magica ha il suo senso: le immagini sono piacevoli, e potrebbe essere una valida alternativa quando la rimozione dell'oggetto non è possibile, visto che magari è troppo grande rispetto alla scena fotografata e la successiva interpolazione non sarebbe adeguata.

La novità non è stata ancora distribuita a livello pubblico. Ci aspettiamo che Google lo farà al momento del lancio ufficiale dei Pixel 6a, ci sarà quindi da attendere ancora qualche settimana.