Gli ultimi sfondi dei Pixel celebrano la Terra

Google ci ha abituato ad una particolare cura delle opzioni di personalizzazione su Android, e questo si accentua ulteriormente quando parliamo dei suoi Pixel sul mercato.

Nelle ultime ore Google ha lanciato una nuova serie di sfondi ufficiali proprio per i Pixel. I nuovi sfondi sono tre e sono stati realizzati dall'illustratrice Josefina Schargorodsky. Vengono lanciati in occasione dell'imminente Earth Day, che cadrà il prossimo 22 aprile. Potete avere un'anteprima degli sfondi con le immagini che trovate in galleria.