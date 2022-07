Gli smartphone RedMagic sbarcano su Amazon Italia, con prezzi gonfiati però

Difatti, su Amazon, il modello con 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, viene venduto a 789 euro, ben 160 euro in più rispetto al prezzo disponibile sul sito ufficiale , ovvero 629 euro. Anche le altre versioni presentano un rincaro del prezzo piuttosto importante. Il modello da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, infatti, viene proposto a 919 euro, mentre sul sito il prezzo finale è di 729 euro . Sul sito, poi, il taglio da 18 GB / 256 GB è venduto a 799 euro , su Amazon, invece, occorre aggiungere 200 euro in più (il prezzo finale è 999 euro ).

Al di là dei prezzi diversi, lo smartphone è caratterizzato da un design piuttosto unico, oltre che da specifiche tecniche interessanti, a partire dalla presenza del chip di Qualcomm di punta, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da un sistema di raffreddamento – ICE 8.0 - che funziona a dovere. Lato fotocamera, invece, nulla di sorprendente. Sul posteriore troviamo 3 sensori: quello principale da 64 MP, poi una lente ultrawide da 8 MP ed una macro da 2 mp.

Il display, infine, è una vera gioia per gli occhi: si tratta di un pannello AMOLED da 6,8" con risoluzione Full HD+, in grado di supportare un refresh rate fino a 165 Hz. Anche la batteria da 4.500 mAh non si comporta male e, dettaglio non trascurabile, supporta la ricarica rapida a 65 Watt.

Insomma, si tratta di un gaming-phone molto interessante, soprattutto al prezzo finale proposto sul sito ufficiale. Su Amazon, invece, almeno per il momento, occorrerà attendere qualche offerta speciale. A questo proposito, ricordiamo che tra l'11 ed il 12 luglio ci saranno un sacco di sconti e promozioni nell'ambito dell'iniziativa "Prime Day".