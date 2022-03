Gli smartphone RedMagic possono essere acquistati in criptovalute

L'azienda ha appena annunciato che accetterà il pagamento dei suoi dispositivi in criptovaluta . Con le monete cripto sarà possibile acquistare tutti i modelli in vendita sullo store ufficiale RedMagic, anche nella regione europea . Queste sono le criptovalute accettate :

RedMagic è da qualche anno attiva stabilmente anche a livello internazionale nel mercato smartphone, soprattutto per quanto riguarda il settore dei gaming-phone . Nelle ultime ore ha introdotto un'interessante novità per i pagamenti.

RedMagic ha anche annunciato che per gli acquisti effettuati in criptovaluta sarà possibile richiedere regolarmente il rimborso a fronte di un reso. Questo verrà corrisposto nella stessa valuta con quale si è completato il pagamento. Il tutto verrà gestito con la piattaforma Utrust.

Per maggiori dettagli sulle condizioni di acquisto in criptovaluta sullo store online RedMagic vi rimandiamo alla pagina di supporto dedicata. A questo indirizzo trovate invece lo store ufficiale europeo con tutti i modelli in vendita.