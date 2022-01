Gli sfondi ufficiali di Galaxy S22: dove scaricarli a risoluzione originale

Gli sfondi ufficiali sono stati condivisi da XDA e sono dedicati anche alla modalità DeX che di certo sarà disponibile con i dispositivi. Inoltre, sono presenti anche gli sfondi animati . Potete avere un'anteprima di tutti gli sfondi disponibili osservando le immagini nella raccolte che trovate in basso .

Manca sempre meno al lancio ufficiale dei nuovi Galaxy S22 , i top di gamma di casa Samsung attesi in tre varianti diverse. Dopo aver appreso in anteprima i dettagli su specifiche tecniche e design , è ora di scaricare gli sfondi ufficiali.

Per scaricare le immagini a risoluzione originale (1.920 × 1.920 pixel per quelli DeX e 1.440 × 3.088 pixel per quelli statici) potete usare il link diretto che trovate qui sotto.