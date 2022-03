Gli incredibili render di Sony Xperia 10 IV: è subito deja vu

Le acque tornano ad agitarsi in casa Sony, con i prossimi smartphone di gamma alta che scaldano i motori. Dopo aver visto i primi dettagli trapelati su Xperia 1 IV, è il momento di vedere come sarà Sony Xperia 10 IV.

Quello che storicamente è stato il dispositivo più economico della fascia alta di Sony potrebbe avere il look che vedete nelle immagini in galleria. Come abbiamo già visto per Xperia 1 IV, sembra che Sony intenda proseguire sulla strada del classico in termini di design: il display presenta dei bordi (inferiore e superiore) abbastanza pronunciati, mentre sul retro vediamo un modulo fotografico a forma di ellisse verticale, proprio come le generazioni precedenti arrivate sul mercato.