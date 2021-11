Gigaset GS5 ufficiale: lo smartphone Android con batteria removibile!

Gigaset, celebre azienda tedesca di telefonia e non solo, presenta il nuovo GS5 "Made in Germany" (prodotto nello stabilimento Gigaset di Bocholt, nella Nord Renania-Vestfalia), uno smartphone Android.

Si tratta di un 6,3 pollici full HD con processore MediaTek Helio G85 octa-core, 128 GB di archiviazione (espandibili) batteria da 4.500 mAh con ricarica wireless a 15 Watt secondo lo standard Qi (18 Watt tramite cavo USB-C). Ma la vera particolarità è un'altra: la batteria è removibile. Si, avete capito bene, potete sostituire la batteria in caso di necessità o anche solo per prolungare l'autonomia.

Passando alle foto, la fotocamera principale è da 48 megapixel, con un'ampio diaframma variabile tra f/1.8 ed f/2.2. Al suo fianco un grandangolo/macro da 8 megapixel. Non mancano gli ormai consueti algoritmi di supporto, e la possibilità di registrare video in 1440p. La fotocamera frontale è a goccia sul display, e dotata di una risoluzione di 16 megapixel con un'apertura di f/2.0.

Il sistema operativo è Android 11, con promessa di passaggio ad Android 12, e tre anni di patch di sicurezza.